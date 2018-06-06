Капитан сборной Ирана: "Россия - очень гостеприимная страна"

Капитан сборной Ирана Масуд Шоджаи признался, что Россия создала отличные условия для тренировок. Иранская команда первой прилетела в Россию, а сегодня провела тренировку на базе "Локомотива" в Баковке.

- Россия – очень гостеприимная страна, условия на базе - отличные, - цитирует Шоджаи РИА Новости. - Мы здесь чуть меньше суток, но ощущаем себя прекрасно. Матч с Марокко будет игрой за 6 очков. Марокканцы - одна из лучших команд в Африке. Уверен, что будет хорошая интересная игра. Все мы к ней морально готовы. А о других играх поговорим уже после Марокко.

Сборная Ирана в рамках группового этапа чемпионата мира встретится с Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испанией (20 июня, Казань) и Португалией (25 июня, Саранск).