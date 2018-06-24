Капитан сборной Австралии: "Для нас успех – это выход из группы и хорошая игра в плей-офф"

Капитан сборной Австралии Миле Единак заявил, что команда нацелена на выход из группы чемпионата мира и намерена успешно сыграть в плей-офф.

Единак и компания после двух туров набрали одно очко. В заключительном матче группового этапа австралийцы сыграют с Перу, потерявшей шансы на выход в 1/8 финала турнира.

- Для нас успех - это выход из группы и хорошая игра в плей-офф. Эту цель мы поставили перед собой в первый день подготовки к чемпионату мира, - приводит "Р-Спорт" слова Единака. - Сложно говорить о том, что будет, если мы не выйдем из группы, и как к этому относиться. Мы думаем только о победе в следующем матче. Во время матчей, когда не все зависит от нас, мы больше следим за своей игрой, концентрируемся на своем результате, а не смотрим за тем, как играют соперники. Посмотрим, как сложится на этот раз. В 2010 году мы смогли выйти в плей-офф в похожей ситуации. Уверен, что команда Перу будет биться. Это будет очень тяжелая игра, хотя наш соперник уже потерял шансы на плей-офф.

Встреча между сборными Австралии и Перу пройдет 26 июня в Сочи.

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