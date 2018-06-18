Капитан аравийцев: "Мы в безопасности. С нами все хорошо"

Защитник и капитан сборной Саудовской Аравии Осама Хавсави подчеркнул, что на команде никак не сказался инцидент, произошедший накануне в аэропорту Ростова-на-Дону. Цитату футболиста "СЭ" предоставила пресс-служба сборной. Напомним, в понедельник вечером лайнер Airbus A319-100, на котором азиатская команда прилетела в город, загорелся в воздухе.

- Я хочу всех заверить, что каждый, кто находился на борту самолета, цел. Мы в безопасности, с нами все хорошо. Это была лишь техническая неисправность, - сказал Хавсави.

В среду, 20 июня, сборная Саудовской Аравии проведет в Ростове-на-Дону матч второго тура группового этапа чемпионат мира с национальной командой Уругвая. В первом туре аравийцы проиграли сборной России со счетом 0:5. (Гоша ЧЕРНОВ)