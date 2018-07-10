Капелло назвал главного претендента на победу в ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что в финале чемпионата мира сыграют Франция и Англия. По мнению итальянского специалиста, в этой паре фаворитом будут британцы, чью команду он тренировал с 2008 по 2012 год.

– У сборной Англии есть быстрые игроки и отличный тренер, – цитирует Gazzetta dello Sport Капелло. – Саутгейт понимает, что с двумя центральными защитниками он бы быстро отправился домой, поэтому играет с тремя. Также он наконец-то нашел вратаря, который спасает – у Пикфорда есть реакция и позиционное чутье.

Ему помогает то, что в премьер-лиге клубы стали выпускать молодых неподготовленных игроков. У англичан есть талант, но интуиция тренера проявилась при выборе Магуайра в схеме с тремя защитниками и ставке на Пикфорда. Он хорошо справляется с давлением.

Финал? Там сыграют Франция и Англия. И в этом случае фаворитом будут именно англичане.

Дидье Дешам? Он был больше оборонительным полузащитником, чем атакующим. Это он и привнес в сборную Франции. Ему повезло, ведь у него в команде играют 11,5 человек – все потому что у него есть Канте. Он не просто бегает, он умен и действует позиционно грамотно.

Напомним, в 1/2 финала Англия сыграет с Хорватией (11 июля, Москва, "Лужники"), а Франция встретится с Бельгией (10 июля, Санкт-Петербург).

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