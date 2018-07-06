Кантона посвятил победе Франции над Аргентиной песню

Бывший игрок сборной Франции Эрик Кантона выложил оригинальное видео, посвященное победе французов над Аргентиной (4:3) в 1/8 финала чемпионата мира. Кантона спел: "Не плачь, 4-3, Аргентина. Правда в том, что он быстрее тебя. Бегущий через поле, ты не могла его достать. Ты делала все, но он сохранял дистанцию". После этого он уже в прозе сказал: "Кильян Мбаппе прекрасен. Последний раз, когда я видел парня, который так же проходит всех через все поле, был в эпизоде 2567 в исполнении капитана Цубасы".

Капитан Цубаса - герой одноименного аниме о футболе. Мбаппе в игре с Аргентиной оформил дубль.

Сборная Франции вышла в четвертьфинал, где сегодня сыграет с Уругваем.

Публикация от Eric Cantona (@ericcantona) 5 Июл 2018 в 5:24 PDT

Уругвай - Франция: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)