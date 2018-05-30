08:53 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Кандидат в мэры столицы Перу предлагает избирателям наклейки для альбома, посвященного чемпионату мира-2018

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Кандидат на пост мэра Лима, столицы Перу, Бетси Кортегана в своих соцсетях обещает бесплатные наборы альбомов и наклеек, посвященных чемпионату мира-2018, в обмен на голоса избирателей. Об этом сообщает The Sun.

Перу сыграет на чемпионате мира впервые с 1982 года. Это вызвало большой спрос на тематическую продукцию – в первые десять дней продаж было реализовано свыше 140 тонн пакетиков с наклейками и около 10 тысяч альбомов. Ввиду вызванного стикерами ажиотажа, участились конфликты среди перуанцев, которые иногда заканчивались драками.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в России.  Перу встретится с Францией, Данией и Австралией​.

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