Кандидат в мэры столицы Перу предлагает избирателям наклейки для альбома, посвященного чемпионату мира-2018

Кандидат на пост мэра Лима, столицы Перу, Бетси Кортегана в своих соцсетях обещает бесплатные наборы альбомов и наклеек, посвященных чемпионату мира-2018, в обмен на голоса избирателей. Об этом сообщает The Sun.
Перу сыграет на чемпионате мира впервые с 1982 года. Это вызвало большой спрос на тематическую продукцию – в первые десять дней продаж было реализовано свыше 140 тонн пакетиков с наклейками и около 10 тысяч альбомов. Ввиду вызванного стикерами ажиотажа, участились конфликты среди перуанцев, которые иногда заканчивались драками.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в России. Перу встретится с Францией, Данией и Австралией.
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баламошка
Баламошка через 6 лет будет выдавать своим избирателям индульгенции. По две штуки на человека.
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