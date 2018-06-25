Канчельскис считает, что в атаке нашей команды на матч ЧМ-2018 Уругвай – Россия выйдут Дзюба и Смолов

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис поделился с "СЭ" ожиданиями от встречи 3-го тура группа А чемпионата мира Уругвай – Россия, которая состоится сегодня в Самаре (17.00 по Москве).

– Яркой игры не будет, потому что в Самаре будет очень жарко, – считает Канчельскис. – Темп станет невысоким. Главное, чтобы у нас не случилось травм, ведь впереди плей-офф. Жду вязкого футбола с некоторыми вспышками. На 0:0 не ставлю, но думаю, что все закончится результативной ничьей.

– У России может сильно измениться состав?

– Наверное, Головин пропустит этот матч, так как он на желтой карточке висит. Впереди выйдут два форварда – Смолов и Дзюба. Федора нужно поддержать. То, как он выглядел с Саудовской Аравией, – это безобразие. Такой нападающий не имеет права так действовать. Смолов должен был один обыгрывать эту Саудовскую Аравию. Есть тренер, которому виднее, но мне кажется, что Федор сегодня выйдет. Других изменений вносить не стал бы. Когда команды уже выйдя в плей-офф перетасовывают полсостава, то часто сразу вылетают. (Игорь НОВИКОВ)

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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