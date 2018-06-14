Канчельскис о победе России в матче открытия ЧМ-2018: "Против таких пленных, как Саудовская Аравия, и мы бы смогли сыграть"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис дал комментарий после матча-открытия чемпионата мира-2018 между Россией и Саудовской Аравией (5:0).



- Сейчас у меня удовлетворение, - сказал Канчельскис. - Футболисты молодцы, порадовали всех болельщиков. Жизнь продолжается, Конечно, Саудовская Аравия - это команда первого дивизиона нашего, по-моему, даже второго дивизиона. С таким футболом непонятно как они вообще отобрались на чемпионат мира. Пленные какие-то вышли.



- Сборной России не давали шансов даже перед матчем с саудитам. Хоронили сборную накануне ЧМ…

- Да нет, ребят. Смешно, если не обыгрывать соперника, который еле-еле дышит. Поймите, это было бы безобразием. То, что мы забили и почувствовали уверенность это хорошо, рад за ребят. Посмотрим, как дальше будем играть против нормальных соперников. Это же не соперник, не команда. Забыть надо эту игру быстрее и вообще о ней не говорить.



- Победа скорее тренерская или игроков?

- Какая тренерская? Конечно, игроков. Нет, естественно любая победа это победа всех. Я вам говорю, забудьте эту игру быстрее. Против таких пленных и мы можем выйти сыграть. Это ужас какой-то был. Не надо делать упор на этот матч. Надо посмотреть, как мы будем играть против других, более классных команд - Египта, Уругвая. Это была тренировочная игра, можно сказать.

- Кто из игроков вам больше всего понравился?

- Ну в такой игре… Черышев хорошо вышел и забил два гола. У саудитов играл правый защитник под номером 6, он, по-моему, на пятой минуте умер уже. Я выделить могу всю команду. Понятно, что кто-то лучше сыграл, кто-то хуже. Самое главное, что взяли три очка и добились результата. Надо смотреть сборную на фоне нормальных соперников, а эти не соперники совсем. Только одно название у них было, на поле ничего. Сами себе голы привозили. (Арман МКРТЧАН)