Канавинский мост Нижнего Новгорода – только для шатлов. Но людских пробок нет

Канавинский мост Нижнего Новгорода во время матчей чемпионата мира-2018 закрыт для движения транспорта и пешеходов. По нему курсируют только шатлы для болельщиков.

И в отличие от первой игры турнира в городе – между Швецией и Кореей, когда появлялись сообщения о возмущении фанатов шведов закрытой для перехода к стадиону на стрелке Волги и Оки эстакаде, на этот раз никаких проблем нет.

Поклонники сборных Аргентины и Хорватии на шатлах (доступно также метро) переезжают на другой берег. (Артем АГАПОВ)

Аргентина – Хорватия: очереди перед матчем в Нижнем Новгороде. Фото //

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