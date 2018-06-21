Канавинский мост Нижнего Новгорода – только для шатлов. Но людских пробок нет

Канавинский мост Нижнего Новгорода во время матчей чемпионата мира-2018 закрыт для движения транспорта и пешеходов. По нему курсируют только шатлы для болельщиков.
И в отличие от первой игры турнира в городе – между Швецией и Кореей, когда появлялись сообщения о возмущении фанатов шведов закрытой для перехода к стадиону на стрелке Волги и Оки эстакаде, на этот раз никаких проблем нет.
Поклонники сборных Аргентины и Хорватии на шатлах (доступно также метро) переезжают на другой берег. (Артем АГАПОВ)
Аргентина – Хорватия: очереди перед матчем в Нижнем Новгороде. Фото //
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