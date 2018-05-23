Канатную дорогу к "Лужникам" не успеют открыть до ЧМ-2018

Канатная дорога с подсветкой, которая свяжет Воробьевы горы и "Лужники", откроется только после чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина. Ранее планировалось, что дорога заработает уже к началу матчей.

- Канатная дорога будет запущена уже после окончания чемпионата мира, - сказал Хуснуллин. - Мы специально построили все капитальные сооружения, потому что понимали, что на два месяца все фундаментальные работы будут остановлены. В целом дорога построена полностью, там ведутся пусконаладочные работы.

18 мая в СМИ появиилась информация, что часть канатной дороги была украдена.

В Москве пройдут 11 матчей ЧМ-2018. На стадионе "Спартак" состоятся игры Аргентина - Хорватия(16 июня), Польша - Сенегал (19 июня), Бельгия - Тунис (23 июня), Сербия - Бразилия (27 июня) и встреча 1/8 финала (3 июля). "Лужники" примут матч открытия турнира Россия - Саудовская Аравия (14 июня), игры Германия - Мексика (17 июня), Португалия - Марокко (20 июня), Дания - Франция (26 июня), встречу 1/8 финала (1 июля), полуфинал (11 июля) и финал (15 июля).

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