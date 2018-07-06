Канаринью заводит бразильцев перед матчем против Бельгии

Талисман сборной Бразилии Канаринью прилетел в Казань, чтобы поддержать команду в матче против Бельгии в 1/4 финала чемпионата мира. На игре ожидается порядка 20 тысяч болельщиков "пентакампеонов".



Встреча на "Казань Арене" начнется в 21.00 по московскому времени.

Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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