Канаринью заводит бразильцев перед матчем против Бельгии

Талисман сборной Бразилии Канаринью прилетел в Казань, чтобы поддержать команду в матче против Бельгии в 1/4 финала чемпионата мира. На игре ожидается порядка 20 тысяч болельщиков "пентакампеонов".
Встреча на "Казань Арене" начнется в 21.00 по московскому времени.
A @BrahmaCerveja reforçou a torcida brasileira e ele já está no meio da galera! Vamos juntos pela vitória! #TorcidaN1 #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/1XQw2xlojo– CBF Futebol (@CBF_Futebol) 6 июля 2018 г.
A torcida já faz a festa em Kazan! Vamos com o #Canarinho no @WatchMixer AO VIVO >> https://t.co/kPAmghmLGY pic.twitter.com/OthiFppUGJ– CBF Futebol (@CBF_Futebol) 6 июля 2018 г.
Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)
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