Каналы Санкт-Петербурга во время ЧМ-2018 будут открыты для судоходства

Власти Петербурга не будут полностью перекрывать реки и каналы города для судоходства во время чемпионата мира-2018, сообщает nevnov.ru. Движение будет ограничено только в дни проведения матчей, с полудня до полуночи. Аналогично градоначальники поступили и во время Кубка конфедераций.

В преддверии Кубка конфедераций 2017 Минтранс РФ издал приказ, согласно которомусудоходство должно было прекратиться на всех реках и каналах, примыкающих к стадионам. Но тогда петербургские власти заявили, что такой запрет нанесёт ущерб городу как финансовый, так и имиджевый. В законопроект тогда внесли изменения, и он устроил все стороны.

Санкт-Петербург примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, включая игру сборной России, а также встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.