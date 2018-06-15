Камил Гаджиев: "Пока Черчесов все делает правильно"

Российский промоутер, глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал работу Станислава Черчесова в качестве тренера сборной России по футболу.

- Я в отношении Станислава Саламовича немножко предвзят, объясню почему, - сказал Гаджиев. - Во-первых, в то время, когда он играл в "Спартаке", я за "Спартак" болел. Я перестал за него болеть, когда он пять раз подряд выиграл чемпионат страны, потому что подумал: а чего болеть? Болеют же за тех, кто борется с кем-то. Я всегда болел персонально за Черчесова, потому что он человек кавказский, почти мой земляк, что в футболе относительная редкость, поэтому и за Дзагоева так все кавказцы болеют.



Как-то раз я был в студии на телевидении, я туда пришел, а Черчесов уходил. Я с ним поздоровался как младший со старшим, он меня остановил и подробно расспросил про индустрию единоборств. Оказалось, что он в теме. Поэтому я его, как нашего болельщика, в определенном смысле слова люблю.

Что касается результата, до ЧМ по нему о Черчесове можно было судить только по товарищеским матчам. В бытность СССР сборная была чемпионом по товарищеским матчам, у нас принято этим играм слишком большое внимание уделять, поэтому он попал под обструкцию. Пока Черчесов из всего, что было официального выиграл 100 процентов - один матч из одного.



Поэтому какие к нему вопросы? С Саудовской Аравией он заменил Смолова на Дзюбу, который просто озверевший в хорошем смысле слова, изголодавшийся. Он держал его на скамейке до поры до времени, а потом как бы сказал: ну давай, выходи, покажи. Дзюба выходит и тут же забивает. У них с Черчесовым будто бы определенная связь, между любовью и ненавистью.

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