"КАМАЗ" намерен задействовать беспилотники на ЧМ-2018

Гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин заявил, что компания намерена вывести беспилотники собственного производства на обслуживание гостей чемпионата мира-2018. Он предлагает использовать их для перевозки пассажиров бизнес-класса из аэропорта Набережных Челнов.

- В сознании обывателя беспилотник – это транспортное средство, в котором нет человека. Это упрощенное понимание, – цитирует "Бизнес online" Когогина. – Но у нас такое транспортное средство есть. Мы по-прежнему намерены вывести его на чемпионат мира, хотя для этого потребуются определенные усилия мэрии Казани – нужно сделать полосы и другую инфраструктуру. Как минимум одну машину мы точно поставим в аэропорту Бегишево для перевозки пассажиров бизнес-класса. Позже мы предполагаем вывести эту технику на производственные перевозки КАМАЗа. На дороги общего пользования такая машина сегодня выйти пока не может.