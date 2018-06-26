18:13 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Калугин не зафиксировал офсайд - перуанцы забили гол

Сегодня. Сочи. Австралия - Перу. Фото "СЭ"
Сегодня. Сочи. Австралия - Перу. Фото "СЭ"

На 18-й минуте матча чемпионата мира АвстралияПеру бригада Сергея Карасева не зафиксировала положение "вне игры" у Герреро во время голевой атаки перуанцев.

К сожалению, повтор показан только с одного ракурса. Но очень похоже на то, что автор результативной передачи в момент паса партнера располагался за линией офсайда. Однако второй ассистент Тихон Калугин офсайд не определил.

Как известно, на чемпионате мира судьям-помощникам дано указание в спорных ситуациях положение "вне игры" не фиксировать. Чтобы потом ошибку, если она действительно случается, могла исправить бригада ВАР. Поэтому ответственность с Калугиным должен разделить второй видеоассистент, который следит за офсайдными ситуациями. В игре в Сочи эти обязанности выполнял немец Марк Борш. (Александр БОБРОВ)

Австралия – Перу

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