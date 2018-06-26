Калугин не зафиксировал офсайд - перуанцы забили гол

На 18-й минуте матча чемпионата мира Австралия – Перу бригада Сергея Карасева не зафиксировала положение "вне игры" у Герреро во время голевой атаки перуанцев.
К сожалению, повтор показан только с одного ракурса. Но очень похоже на то, что автор результативной передачи в момент паса партнера располагался за линией офсайда. Однако второй ассистент Тихон Калугин офсайд не определил.
Как известно, на чемпионате мира судьям-помощникам дано указание в спорных ситуациях положение "вне игры" не фиксировать. Чтобы потом ошибку, если она действительно случается, могла исправить бригада ВАР. Поэтому ответственность с Калугиным должен разделить второй видеоассистент, который следит за офсайдными ситуациями. В игре в Сочи эти обязанности выполнял немец Марк Борш. (Александр БОБРОВ)