Калугин не зафиксировал офсайд - перуанцы забили гол

На 18-й минуте матча чемпионата мира Австралия – Перу бригада Сергея Карасева не зафиксировала положение "вне игры" у Герреро во время голевой атаки перуанцев.

К сожалению, повтор показан только с одного ракурса. Но очень похоже на то, что автор результативной передачи в момент паса партнера располагался за линией офсайда. Однако второй ассистент Тихон Калугин офсайд не определил.