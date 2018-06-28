Калининградский стриптиз-клуб готов бесплатно оказать услуги игрокам сборной Англии

Менеджер одного из стриптиз-клубов Калининграда Евгения Сорокина отметила, что футболисты сборной Англии могут бесплатно воспользоваться услугами заведения. Клуб находится в 20 метрах от отеля, в котором остановилась английская сборная, готовящаяся к матчу с Бельгией.

– Мы с нетерпением ждем болельщиков из Англии, – цитирует The Mirror Сорокину. – Футболисты остановились прямо через дорогу от нашего клуба. Если они захотят прийти, конечно, могут бесплатно получить любые наши услуги. Мы пригласили семь танцовщиц помимо тех, кто у нас работает постоянно.

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