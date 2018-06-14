Калининградские бегемоты предсказали ничью в матче сборных России и Саудовской Аравии

Бегемоты Глясик и Миля в Калининградском зоопарке предсказали ничью в матче открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.



Для животных были выложены два одинаковых набора еды с установленными рядом флажками сборных. Бегемоты вышли в вольер по очереди.



Самец Глясик выбрал набор у флажка Саудовской Аравии. Самка Миля вышла в вольер второй, попробовала набор, выбранный Глясиком, и перешла в сторону сборной России.



Как отметил пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова, некоторые расценили голосование животных в пользу Саудовской Аравии, но большинство сошлось во мнении, что в матче победит дружба и игра закончится ничьей.



Напомним, что эрмитражный кот Ахил предсказал победу команды Станислава Черчесова.



Россия – Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча - 14 июня 2018 в 18.00

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