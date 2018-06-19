Калинич после отчисления из сборной Хорватии вернулся на родину

Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич после отчисления из национальной команды прилетел в Сплит, сообщает Vecernji List. Накануне тренерский штаб "шашечных" во главе с Златко Даличем принял решение о выведении форварда из числа игроков, которые находились в России на чемпионате мира.

Калинича выгнали из сборной Хорватии. Подробности

По словам наставника хорватской сборной, решение об отчислении Калинича было принято в связи с тем, что форвард отказался выходить на замену в матче мирового первенства против Нигерии (2:0), сославшись на боли в спине. Далич хотел выпустить нападающего вместо Марио Манджукича, когда до конца основного времени оставалось пять минут. После отказа игрока тренер заменил последнего на Марко Пьяцу.

Калинич выступает за сборную Хорватии с 2008 года. За это время он принял участие в 41 матче, забив 15 мячей. В составе национальной команды он выступал на чемпионатах Европы 2008 и 2016 годов. На Евро-2012 он попал в окончательную заявку, но так и не вышел на поле. В 2014 году он не вошел в число игроков, приглашенных для участия в чемпионате мира.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Хорваты в группе D сыграют с Аргентиной (21 июня, Нижний Новгород) и Исландией (26 июня, Ростов-на-Дону).

Nikola Kalinić vratio se u Split, zatrpan je pozivima iz Italije! https://t.co/RxV7Kdo3hL – Večernji list (@vecernji_list) 18 июня 2018 г.

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