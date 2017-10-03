Калинич не сыграет против Украины

Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич пропустит отборочные матчи к чемпионату мира против национальных команд Финляндии и Украины, сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза. Медицинское обследование в Милане показало, что участие форварда в октябрьских матчах сборной невозможно.

Главный тренер национальной команды Хорватии Анте Чачич не будет вызывать другого форварда на замену Калиничу. Кроме 29-летнего футболиста предстоящие матчи пропустят Ведран Чорлука, Матео Ковачич, Марко Пьяца, Тин Едвай, Борна Баришич. Деян Ловрен не сыграет с Финляндией, его появление на поле в матче против Украины возможно.