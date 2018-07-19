Калинич, которого выгнали из сборной Хорватии, получит серебряную медаль ЧМ-2018

Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич, который был исключен из команды во время ЧМ-2018, получит серебряную медаль за участие в турнире. Команда была награждена комплектом из 50 наград. Регламент ЧМ не указывает, кому именно они должны быть вручены. Как отмечается, игроки команды проголосовали за то, чтобы Калинич получил свою награду.

– Что касается наград, то насколько мне известно, Калинич получит свою медаль. Так решила команда, – приводит 24sata.hr​ слова пресс-аташе сборной Хорватии Томислава Пачака.

Калинич покинул сборную Хорватии после первого матча с Нигерией (2:0). Игрок отказался выходить на замену в конце встречи, после чего главный тренер Златко Далич принял решение отправить его домой. Хорваты дошли до финала ЧМ-2018, где уступили Франции (2:4).