"Какое возвращение!" Тилеманс - об игре сборной Бельгии

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс эмоционально отреагировал на победу своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Японии (3:2). Бельгийцы смогли отыграться, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2.

- Какое возвращение! Какое настроение! И какая победа в концовке! - написал 21-летний хавбек в своем Твиттере.

What a comeback! What a mentality!! And what a win at the end !!! #REDTOGETHER 🇧🇪 pic.twitter.com/GGgfogBXP2 – Youri Tielemans (@ytielemans) 2 июля 2018 г.

Сборная Бельгии в 1/4 финала чемпионата мира встретится с Бразилией (6 июля, Казань).

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