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"Какое возвращение!" Тилеманс - об игре сборной Бельгии


Полузащитник сборной Бельгии  Юри Тилеманс эмоционально отреагировал на победу своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Японии (3:2). Бельгийцы смогли отыграться, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2. 

- Какое возвращение! Какое настроение! И какая победа в концовке! - написал 21-летний хавбек в своем Твиттере.

Сборная Бельгии в 1/4 финала чемпионата мира встретится с Бразилией (6 июля, Казань).

Бельгия - Япония

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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