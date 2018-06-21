"Какая боль!" 20 лет разгромной победе Аргентины над Ямайкой на чемпионате мира

Русскоязычный Твиттер ФИФА напомнил, что ровно 20 лет назад, 21 июня 1998 года, сборная Аргентины одержала разгромную победу над Ямайкой (5:0). Эта игра вдохновила лидера группы "Чайф" Владимира Шахрина на написание песни "Аргентина - Ямайка - 5:0", которая вышла в 1999 году на альбоме "Шекогали".

Сегодня сборная Аргентины сыграет с Хорватией на чемпионате мира-2018. После первого тура "шашечные" занимают первое место в группе D, набрав 3 очка. Южноамериканцы располагаются на второй строчке (1 очко).

Аргентина – Хорватия: прямая онлайн-трансляция матча – 21 июня 2018 в 21.00

🇦🇷🆚🇯🇲

Ровно 20 лет назад в этот день на ЧМ-1998 во Франции состоялся матч Аргентина - Ямайка



Вы, конечно, знаете, с каким счетом закончился этот матч 😉



🎶 Какая боль!!! 🎶 pic.twitter.com/Lu7TFnR1n9 – Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 21 июня 2018 г.

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