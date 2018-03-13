16:21 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Кака побывал на стадионе "Санкт-Петербург"

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Бывший игрок "Милана" и сборной Бразилии Кака приехал в Санкт-Петербург на несколько дней, чтобы принять участие в проекте китайского телевидения, посвященного чемпионату мира в России. Бразилец побывал на экскурсии по арене "Санкт-Петербург", почеканил мяч на газоне и поделился впечатлениями от визита.

Я впервые на стадионе "Санкт-Петербург" и вообще впервые в вашем городе, – цитирует пресс-служба "Зенита" Кака. – Вижу, что здесь уже все готово к чемпионату мира, и не менее важно, что эта арена останется в распоряжении команды и после турнира. Не могу сказать, что хорошо знаком с "Зенитом", но, конечно, я знаю этот клуб, поскольку здесь играл мой друг Халк. Летом я планирую снова сюда приехать, чтобы посмотреть несколько матчей.

Напомним, что ранее Кака посетил футбольную школу "Чертаново".

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-03-13-chempion-mira-i-obladatel-zolotogo-myacha-kaka-pobyval-na-stadione-sankt-peterburg.htm

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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crazysun78

Кака постоянно на стадионе "Санкт-Петербург"

18:11

serzheo

Ну не в закрытие - арену же ему ездить.

17:45

ЗЮК~

Посетил тёзку.

17:14

баламошка

Где-где? На Распил-Арене он побывал! Или в Гнезде Бакланов. Это уж кому как нравится. Как будто до этого там была не Кака.

16:58

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