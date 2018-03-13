Кака побывал на стадионе "Санкт-Петербург"

Бывший игрок "Милана" и сборной Бразилии Кака приехал в Санкт-Петербург на несколько дней, чтобы принять участие в проекте китайского телевидения, посвященного чемпионату мира в России. Бразилец побывал на экскурсии по арене "Санкт-Петербург", почеканил мяч на газоне и поделился впечатлениями от визита.
– Я впервые на стадионе "Санкт-Петербург" и вообще впервые в вашем городе, – цитирует пресс-служба "Зенита" Кака. – Вижу, что здесь уже все готово к чемпионату мира, и не менее важно, что эта арена останется в распоряжении команды и после турнира. Не могу сказать, что хорошо знаком с "Зенитом", но, конечно, я знаю этот клуб, поскольку здесь играл мой друг Халк. Летом я планирую снова сюда приехать, чтобы посмотреть несколько матчей.
Напомним, что ранее Кака посетил футбольную школу "Чертаново".
Чемпион мира и обладатель "Золотого мяча" Кака побывал на @spb_stadium 🔝https://t.co/k2lNohwjvK pic.twitter.com/FJo9vfekvE– "Санкт-Петербург" (@spb_stadium) 13 марта 2018 г.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-03-13-chempion-mira-i-obladatel-zolotogo-myacha-kaka-pobyval-na-stadione-sankt-peterburg.htm
crazysun78
Кака постоянно на стадионе "Санкт-Петербург"
18:11
serzheo
Ну не в закрытие - арену же ему ездить.
17:45
ЗЮК~
Посетил тёзку.
17:14
баламошка
Где-где? На Распил-Арене он побывал! Или в Гнезде Бакланов. Это уж кому как нравится. Как будто до этого там была не Кака.
16:58