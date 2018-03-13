Кака побывал на стадионе "Санкт-Петербург"

Бывший игрок "Милана" и сборной Бразилии Кака приехал в Санкт-Петербург на несколько дней, чтобы принять участие в проекте китайского телевидения, посвященного чемпионату мира в России. Бразилец побывал на экскурсии по арене "Санкт-Петербург", почеканил мяч на газоне и поделился впечатлениями от визита.

– Я впервые на стадионе "Санкт-Петербург" и вообще впервые в вашем городе, – цитирует пресс-служба "Зенита" Кака. – Вижу, что здесь уже все готово к чемпионату мира, и не менее важно, что эта арена останется в распоряжении команды и после турнира. Не могу сказать, что хорошо знаком с "Зенитом", но, конечно, я знаю этот клуб, поскольку здесь играл мой друг Халк. Летом я планирую снова сюда приехать, чтобы посмотреть несколько матчей.

Напомним, что ранее Кака посетил футбольную школу "Чертаново".