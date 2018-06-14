Как забивал Головин. Разбор момента

Разбираем, как полузащитник сборной России Александр Головин поставил жирную точку в матче открытия чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией – 5:0 в Москве.

В эпизоде с пятым голом сборной России обращает на себя внимание даже не столько исполнение Головиным штрафного удара, сколько то, как легко он был заработан. У Саудовской Аравии явно было одно желание – чтобы все это поскорее закончилось. Зобнин совершенно спокойно дотащил мяч до штрафной,

Россия - Саудовская Аравия: гол Александра Головина.

спокойно разыграл его с Кузяевым, тот отдал пас Головину, а хавбек ЦСКА, как в дружеском "дыр-дыре", легко и свободно перебросил его через ногу соперника, за которую и зацепился.

Россия - Саудовская Аравия: гол Александра Головина.

Россия - Саудовская Аравия: гол Александра Головина.

В принципе, точка, откуда бил Головин – скорее для левши, примерно отсюда Илья Цымбаларь еще в старых "Лужниках" забивал за "Спартак" мадридскому "Реалу" в Лиге чемпионов.

Россия - Саудовская Аравия: гол Александра Головина.

Сам же удар вышел классическим – над "стенкой" в ближний верхний угол.

Россия - Саудовская Аравия: гол Александра Головина.

Россия - Саудовская Аравия: гол Александра Головина.

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Россия - Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча открытия чемпионата мира-2018

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