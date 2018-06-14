Как забивал Черышев. Разбор момента

Разбираем, как сборная России провела второй мяч в ворота команды Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира-2018.

Как забивал Газинский. Разбор первого гола России на ЧМ-2018

Гол, забитый Денисом Черышевым, еще раз показывает, как важно играть до конца и дорабатывать эпизод. Похвалить тут нужно Александра Головина, который в неочевидном моменте не выключился из игры и побежал за мячом после того неточного паса Мариу Фернандеса на Федора Смолова.

Россия - Саудовская Аравия: гол Дениса Черышева.

В итоге к мячу россиянин успел первым и отдал пас на Романа Зобнина.

Россия - Саудовская Аравия: гол Дениса Черышева.

Тот сделал не слишком удачную передачу на Черышева – мяч катился слишком слабо.

Россия - Саудовская Аравия: гол Дениса Черышева.

Но хавбек "Вильярреала" выкрутился из ситуации – на замахе убрал двоих бросившихся на него защитников (то, что в подкат бросились оба соперника, еще раз наглядно демонстрирует уровень футболистов сборной Саудовской Аравии – зачем бросаться двоим, всей ватагой, как будто в детстве во дворе?) и пробил над выскочившим на него вратарем.

Россия - Саудовская Аравия: гол Дениса Черышева.

Гол, кстати, показал и еще одну деталь – Саудовская Аравия охотно идет в прессинг, но при этом оставляет сзади много пространства, которое ну очень медленные защитники просто не успевают покрывать. То, как Усама Хавсани соревновался в забеге с Головиным, смотрелось комично, и повторы только усиливают это впечатление.

Россия - Саудовская Аравия: гол Дениса Черышева.

Россия - Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча открытия чемпионата мира-2018

Все о чемпионате мира по футболу-2018 в России - здесь