Как забила Испания. Разбор автогола Игнашевича

Разбираемся, как сборная Испании забила свой первый гол в ворота России в матче 1/8 финала чемпионата мира.
Началось все с фола Юрия Жиркова на Начо на левом фланге российской обороны.
Испания - Россия: первый гол.
Марко Асенсио выполнил подачу на дальний угол вратарской, где за мяч боролись Сергей Игнашевич и Серхио Рамос.
Испания - Россия: первый гол.
Испания - Россия: первый гол.
В итоге мяч угодил в пятку защитнику сборной России и по причудливой траектории отлетел в ворота. На повторах хорошо видно, что последним мяча коснулся именно Игнашевич.
Испания - Россия: первый гол.
Испания - Россия: первый гол.
Испания - Россия: первый гол.
Автоголы редко бывают логичными, но это один из самых причудливых, что случались в последнее время. (Дмитрий ГИРИН)
Испания - Россия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018
- Сергей Игнашевич
- Сборная России (футбол)
- Юрий Жирков
- Сборная Испании (Футбол)
- Серхио Рамос
- Марко Асенсио
- Начо