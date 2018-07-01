Как забила Испания. Разбор автогола Игнашевича

Разбираемся, как сборная Испании забила свой первый гол в ворота России в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Началось все с фола Юрия Жиркова на Начо на левом фланге российской обороны.

Испания - Россия: первый гол.

Марко Асенсио выполнил подачу на дальний угол вратарской, где за мяч боролись Сергей Игнашевич и Серхио Рамос.

Испания - Россия: первый гол.

Испания - Россия: первый гол.

В итоге мяч угодил в пятку защитнику сборной России и по причудливой траектории отлетел в ворота. На повторах хорошо видно, что последним мяча коснулся именно Игнашевич.

Испания - Россия: первый гол.

Испания - Россия: первый гол.

Испания - Россия: первый гол.

Автоголы редко бывают логичными, но это один из самых причудливых, что случались в последнее время. (Дмитрий ГИРИН)

Испания - Россия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018