Как выглядит "Самара Арена" за три дня до первого матча. Видео

Житель Самары Александр Карягин снял с помощью квадрокоптера стадион "Самара Арена". 45-тысячный стадион чемпионата мира-2018 28 апреля примет первый официальный матч: "Крылья Советов" в рамках первенства ФНЛ примут "Факел".
Первый тестовый матч на "Самара Арене" пройдет 28 апреля - "Крылья Советов" примут "Факел". В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).
- Крылья Советов См
- Сборная России (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Австралии (Футбол)
- Факел Вр
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Уругвая (футбол)
- Сборная Колумбии (футбол)
- сборная Сенегала
sidnet78
В России стадионы не за 6 лет до ЧМ а за 12!, а так один квадрокоптер Корнягина работает, остальные там просто находятся, P/S/ Поле есть, ворота поставят, а зрители пешком постоят, можно и разметку не рисовать
20:58
Andrey6201
Там и Металлурга ещё бы лет на 10-ть хватило, но мордвин реально попилил бабла государственного
20:34
Berkut-7
Самара получила шикарнейший стадион, поздравляю .
20:02
HerculesKolya
И как на нём играть? Там ещё строить и строить!
19:52