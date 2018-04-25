Как выглядит "Самара Арена" за три дня до первого матча. Видео

Житель Самары Александр Карягин снял с помощью квадрокоптера стадион "Самара Арена". 45-тысячный стадион чемпионата мира-2018 28 апреля примет первый официальный матч: "Крылья Советов" в рамках первенства ФНЛ примут "Факел".

Первый тестовый матч на "Самара Арене" пройдет 28 апреля - "Крылья Советов" примут "Факел". В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).