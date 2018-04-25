19:16 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Как выглядит "Самара Арена" за три дня до первого матча. Видео

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Житель Самары Александр Карягин снял с помощью квадрокоптера стадион "Самара Арена". 45-тысячный стадион чемпионата мира-2018 28 апреля примет первый официальный матч: "Крылья Советов" в рамках первенства ФНЛ примут "Факел".

Первый тестовый матч на "Самара Арене" пройдет 28 апреля - "Крылья Советов" примут "Факел". В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), ДанияАвстралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля). 

 
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КОММЕНТАРИИ (4)
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sidnet78

В России стадионы не за 6 лет до ЧМ а за 12!, а так один квадрокоптер Корнягина работает, остальные там просто находятся, P/S/ Поле есть, ворота поставят, а зрители пешком постоят, можно и разметку не рисовать

20:58

Andrey6201

Там и Металлурга ещё бы лет на 10-ть хватило, но мордвин реально попилил бабла государственного

20:34

Berkut-7

Самара получила шикарнейший стадион, поздравляю .

20:02

HerculesKolya

И как на нём играть? Там ещё строить и строить!

19:52

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