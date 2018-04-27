Как выглядит "Самара Арена" за сутки до матча. Видео

В интернете появилось видео состояния "Самара Арены" за сутки до первого тестового матча. В ролике, снятом на квадрокоптер, видно, что сама чаша, трибуны и газон стадиона чемпионата мира-2018 находятся в оптимальном состоянии, а вот территория вокруг стадиона еще не благоустроена.

Первый тестовый матч на "Самара Арене" пройдет 28 апреля - "Крылья Советов" примут "Факел" в рамках первенства России в ФНЛ. В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

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