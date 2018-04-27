11:13 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Как выглядит "Самара Арена" за сутки до матча. Видео


В интернете появилось видео состояния "Самара Арены" за сутки до первого тестового матча. В ролике, снятом на квадрокоптер, видно, что сама чаша, трибуны и газон стадиона чемпионата мира-2018 находятся в оптимальном состоянии, а вот территория вокруг стадиона еще не благоустроена.

Первый тестовый матч на "Самара Арене" пройдет 28 апреля - "Крылья Советов" примут "Факел" в рамках первенства России в ФНЛ. В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), ДанияАвстралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля). 

Свежие новости о чемпионате мира по футболу 

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!