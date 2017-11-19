Как выглядит "Самара Арена" за 7 месяцев до ЧМ-2018. Видео

Житель Самары Александр Карягин с помощью квадрокоптера снял очередное видео состояния строящегося стадиона чемпионата мира-2018. В ролике видно, что рабочие уже почти провели демонтаж кранов, устанавливавших элементы кровли. После раскружаливания (демонтажа временных опор) начнется устройство футбольного поля.

"Самара Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.