Как выглядит "Самара Арена" за 7 месяцев до ЧМ-2018. Видео

Житель Самары Александр Карягин с помощью квадрокоптера снял очередное видео состояния строящегося стадиона чемпионата мира-2018. В ролике видно, что рабочие уже почти провели демонтаж кранов, устанавливавших элементы кровли. После раскружаливания (демонтажа временных опор) начнется устройство футбольного поля.
"Самара Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.
kac35
Шесть матчей ЧМ2018 стадион будет битком, а потом........
19:01