18:50 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Как выглядит "Самара Арена" за 7 месяцев до ЧМ-2018. Видео

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Житель Самары Александр Карягин с помощью квадрокоптера снял очередное видео состояния строящегося стадиона чемпионата мира-2018. В ролике видно, что рабочие уже почти провели демонтаж кранов, устанавливавших элементы кровли. После раскружаливания (демонтажа временных опор) начнется устройство футбольного поля.

"Самара Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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kac35

Шесть матчей ЧМ2018 стадион будет битком, а потом........

19:01