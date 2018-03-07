21:01 7 марта | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Как выглядит "Самара Арена" за 52 дня до первого матча. Видео

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Житель Самары Александр Карягин с помощью квадрокоптера снял очередное видео о подготовке стадиона чемпионата мира-2018. Арена должна быть сдана в эксплуатацию в апреле. Первый тестовый матч на некй запланирован 28 апреля. "Крылья Советов" в первенстве ФНЛ примут "Факел".

В Самаре пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), ДанияАвстралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля). 

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