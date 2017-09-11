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17:36 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Как выглядит "Самара Арена" за 3,5 месяца до окончания строительства. Видео

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Житель Самары Александр Карягин на своем youtube-канале опубликовал видео со стройки стадиона чемпионата мира-2018. На данный момент строители приступили к монтажу "лепестков" купола. Внутри чаши еще стоят строительные краны, потому укладка газона еще не начиналась. Арена должна быть готова к концу этого года, а первые матчи на ней проведут в год чемпионата мира.

"Самара Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, а также встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Не брат

А газон когда засевать будут? В ноябре? И о каких 3,5 месяца до конца строительства можно говорить? Судя по увиденному, стадион к концу года готов не будет. Самый проблемный стадион в плане срока окончания строительства.

18:14

Vlaer

Классный! очень красивый! ??????????

17:53