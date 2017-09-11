Как выглядит "Самара Арена" за 3,5 месяца до окончания строительства. Видео

Житель Самары Александр Карягин на своем youtube-канале опубликовал видео со стройки стадиона чемпионата мира-2018. На данный момент строители приступили к монтажу "лепестков" купола. Внутри чаши еще стоят строительные краны, потому укладка газона еще не начиналась. Арена должна быть готова к концу этого года, а первые матчи на ней проведут в год чемпионата мира.
"Самара Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, а также встречу 1/8 финала и четвертьфинал.
Не брат
А газон когда засевать будут? В ноябре? И о каких 3,5 месяца до конца строительства можно говорить? Судя по увиденному, стадион к концу года готов не будет. Самый проблемный стадион в плане срока окончания строительства.
18:14
Vlaer
Классный! очень красивый! ??????????
17:53