Как выглядит пропавший английский болельщик прямо сейчас. Фото

Болельщик сборной Англии Дуглас Мортон, ранее пропавший в Самаре, найден полицией в одном из московских отелей. Он посетил отделение полиции в сопровождении представителя посольства Великобритании.

Ночью Мортон намерен отбыть в Санкт-Петербург, чтобы посетить матч за третье место на чемпионате мира между сборными Бельгии и Англии. Игра состоится в субботу в Санкт-Петербурге.

Сейчас Мортон находится в гостинице. Он категорически отказывается общаться с прессой. Болельщик неважно выглядит - он похож на лицо без определенного места жительства и источает дурные запахи. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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