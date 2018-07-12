22:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Как выглядит пропавший английский болельщик прямо сейчас. Фото

Дуглас МОРТОН.
Дуглас МОРТОН.

Болельщик сборной Англии Дуглас Мортон, ранее пропавший в Самаре, найден полицией в одном из московских отелей. Он посетил отделение полиции в сопровождении представителя посольства Великобритании. 

Ночью Мортон намерен отбыть в Санкт-Петербург, чтобы посетить матч за третье место на чемпионате мира между сборными Бельгии и Англии. Игра состоится в субботу в Санкт-Петербурге. 

Сейчас Мортон находится в гостинице. Он категорически отказывается общаться с прессой. Болельщик неважно выглядит - он похож на лицо без определенного места жительства и источает дурные запахи. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Бельгия - Англия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
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