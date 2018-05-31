12:30 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Как выглядит автобус сборной России на ЧМ-2018. Фото

Автобус сборной России на ЧМ-2018. Фото "СЭ"
Автобус сборной России на ЧМ-2018. Фото "СЭ"
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В Москве состоялась торжественная церемония передачи автомобилей КИА и Hyundai Международной федерации футбола (ФИФА). В частности, журналистам был показан автобус со слоганом "Играй с открытым сердцем", на котором будет ездить сборная России

Российская команда сыграет в группе А со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). (Филипп ПАПЕНКОВ)

Вся информация о сборной России по футболу - здесь //
Расписание ЧМ-2018 по футболу - здесь

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Andrewxyz

Play with an open ass! Самый подходящий слоган, который они и претворяют в жизнь.

12:51

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