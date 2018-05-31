Как выглядит автобус сборной России на ЧМ-2018. Фото

В Москве состоялась торжественная церемония передачи автомобилей КИА и Hyundai Международной федерации футбола (ФИФА). В частности, журналистам был показан автобус со слоганом "Играй с открытым сердцем", на котором будет ездить сборная России.

Российская команда сыграет в группе А со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). (Филипп ПАПЕНКОВ)

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