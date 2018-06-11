Как тренируется Месси в Бронницах? Видео

Сегодня сборная Аргентины проводит тренировку в Бронницах. За занятием футболистов будут наблюдать болельщики, которые прибыли на местный стадион в большом количестве.

#ЧМ2018 Месси выходит на поле в Бронницах под овации зрителей pic.twitter.com/lxK4DEsKWO – СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 11 июня 2018 г.