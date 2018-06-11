Как тренируется Месси в Бронницах? Видео

Сегодня сборная Аргентины проводит тренировку в Бронницах. За занятием футболистов будут наблюдать болельщики, которые прибыли на местный стадион в большом количестве.
#ЧМ2018 Бронницы. Турнички и Месси pic.twitter.com/z81SwMg4eW– СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 11 июня 2018 г.
Автобус, на котором Месси и компания приехали на тренировку #ЧМ2018 pic.twitter.com/OfuE9jh4Vg– СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 11 июня 2018 г.
#ЧМ2018 Так выглядит билет на открытую тренировку сборной Аргентины pic.twitter.com/6wudBoKeF1– СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 11 июня 2018 г.
#ЧМ2018 Поле на базе в Бронницах, где будет тренироваться сборная Аргентины pic.twitter.com/vrmPhyKN6n– СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 11 июня 2018 г.
#ЧМ2018 Дети приехали на тренировку сборной Аргентины. Важный день! pic.twitter.com/MPWeNuy0sm– СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 11 июня 2018 г.
Эти люди не попадут на тренировку Аргентины в Бронницах. Ажиотаж огромный, уже не пускают pic.twitter.com/WTZCn5EH8d– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 11 июня 2018 г.
#ЧМ2018 Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли уже на поле pic.twitter.com/5Z0gJjeUff– СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 11 июня 2018 г.
#ЧМ2018 Месси выходит на поле в Бронницах под овации зрителей pic.twitter.com/lxK4DEsKWO– СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 11 июня 2018 г.
Месси пока вяло стоит на дальнем конце поля, солнце шпарит людям на трибунах в глаза, сложно что-то разглядеть, но все равно все рады pic.twitter.com/AvuSFV26ZF– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 11 июня 2018 г.
Месси в оранжевой манишке. За обе команды в двусторонен. Вот тут в болельщиков мяч прилетел pic.twitter.com/UnlQdyEevM– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 11 июня 2018 г.
#ЧМ2018 Болельщики все еще рассчитывают попасть на тренировку сборной Аргентины pic.twitter.com/jmoSksQsy8– СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 11 июня 2018 г.