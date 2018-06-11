17:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Как тренируется Месси в Бронницах? Видео


Сегодня сборная Аргентины проводит тренировку в Бронницах. За занятием футболистов будут наблюдать болельщики, которые прибыли на местный стадион в большом количестве.

Материалы других СМИ


СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!