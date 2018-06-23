"Как-то чертовски выиграли". Гари Линекер переделал свою легендарную фразу о Германии

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер изменил свою знаменитую цитату о сборной Германии, которая добилась победы в матче группового турнира чемпионата мира. Немцы выиграли у Швеции (2:1) благодаря голу полузащитника Тони Крооса на 90+5-й минуте, незадолго до этого оставшись в меньшинстве.

"Футбол - простая игра. 22 человека гонялись за мячом в течение 82-х минут, затем одного из немецких футболистов удаляют. Далее 21 игрок гоняется за мячом в течение 13-ти минут, а в конце концов немцы как-то чертовски выигрывают", - написал Линекер в своем Твиттере, использовав ругательное слово.

Легендарная фраза звучит так: "Футбол – это простая игра. 22 человека гоняются за мячом на протяжении 90 минут, а в конце концов побеждают всегда немцы"".

Football is a simple game, 22 men chase the ball for 82 minutes and the Germans get a player sent off so 21 men chase the ball for 13 minutes and at the end the Germans somehow fucking win. – Gary Lineker (@GaryLineker) 23 июня 2018 г.

Сборная Германии выступает в группе F. Ей предстоит сыграть против Кореи (27 июня, Казань).

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