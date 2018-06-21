Как смотрят матч Аргентины и Хорватии на краю земли

Школьники и учителя одной из школ аргентинского города Ушуайя собрались в актовом зале, чтобы посмотреть матч чемпионата мира между Аргентиной и Хорватией. Ушуайю иногда называют краем земли: это самый южный город Латинской Америки.
Сейчас в Ушуайе около четырех часов вечера, за окном около нуля градусов и метет метель. Но школьники и учителя собрались вместе, чтобы поддержать национальную команду.
- Снег не сможет сдержать страсть, сила наших сердец и сила Огненой земли достигнет Нижнего Новгорода, - сообщается в официальном Твиттере TV Publica Argentina.
Напомним, матч между Аргентиной и Хорватией стартовал в 21.00 по московскому времени. "СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи, после первого тайма счет не открыт.
#SomosArgentina | La nieve no congela la pasión, los corazones en Ushuaia laten cada vez más fuerte, la fuerza desde Tierra del Fuego llega al Nizhny Novgorod Stadium. pic.twitter.com/XrH3FJQ64H– TV Pública Argentina (@TV_Publica) 21 июня 2018 г.