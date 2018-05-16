Как сборная Англии объявила состав на ЧМ-2018. Это фантастика!

Футбольная ассоциация Англии оригинальным образом представила состав сборной на ЧМ-2018. В специально снятом динамичном ролике дети и подростки называют по одному игроку сборной Англии.
For the nation, by the nation. The #ThreeLions’ official @FIFAWorldCup squad announcement. pic.twitter.com/YecUWPUZfJ– England (@England) 16 мая 2018 г.
kolan
ЗЮК: kolan,а в чём их противность?Кроме того,что тебе киселёвы а голову вбили? 17:56 Отложите бутылочку водки в сторону, уважаемый :) Киселева я не смотрю, за Путина не голосую, а вот в Британии удалось побывать! Знаете, даже есть такая притча, про Ирландию и GBR, пересказываю неточно: Когда Бог создавал Ирландию, он дал ей Все - Остров с красивой природой, Красивых рыжих людей, вкусное пиво, веселые песни и буйный нрав. И тогда Бога спросила: Бог, почему ты дал Ирландии только хорошее? Так он ответил :" А вы их соседей не видели:)"
18:16
баламошка
Судя по ролику 50% Англии - это негры) Что только не делают великие работорговцы, чтобы выпятить свою политкорректность) А ролик забавный сделали, зажигательный.
18:08
ЗЮК:
kolan,а в чём их противность?Кроме того,что тебе киселёвы а голову вбили?
17:56
kolan
Очень милый ролик! Какими бы противными порой были бриташки, но в футболе и хорошем рокешнике они лучше всех)
17:42