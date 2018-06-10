Как Рамадан влияет на подготовку футболистов? Рассказывает игрок сборной Туниса

Полузащитник сборной Туниса Вахби Хазри рассказал о подготовке игроков к чемпионату мира во время Рамадана, а также обозначил задачи команды на групповой этап турнира.

Напомним, что во время Рамадана – священного месяца – верующие мусульмане должны соблюдать пост и не есть и не пить от восхода до заката солнца.

- Это очень сложно. Мы не можем есть и пить. Очень непросто готовиться, как мы хотим, – приводит Marca слова Хазри. - Мы знаем, что у нас очень тяжелая группа, знаем, что фаворитами за выход в плей-офф являются Бельгия и Англия, но у нас хорошая команда, которая здорово играет. Мы хотим выиграть все матчи, которые мы проведем на чемпионате мира. Все знают, что это будет тяжелая задача, но давайте попробуем.

На чемпионате мира тунисцы сыграют в группе G, где кроме Англии (18 июня) и Бельгии (23 июня) также встретятся с Панамой (28 июня).

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