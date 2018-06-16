Как праздновали гол сборной Дании в Копенгагене. Видео

Болельщики сборной Дании, которые остались переживать за команду в родной стране, собрались на одном из стадионов Копенгагена, чтобы посмотреть игру чемпионата мира с Перу (1:0).

Датчане заполнили несколько трибун стадиона и игровое поле. Гол Юссуфа Поульсена на 59-й минуте матча скандинавы отпраздновали, как и любые болельщики мира, бурно.

Напомним, в группе С датчанам еще предстоит сыграть с командами Австралии (21 июня, Самара) и Франции (26 июня, Москва, "Лужники").