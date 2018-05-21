Как отреагировал Смолов на вызов в сборную Игнашевича и отсутствие в составе Глушакова и Комбарова

Вице-капитан сборной России Федор Смолов рассказал о своих мыслях по поводу расширенного состава команды на чемпионат мира, который выбрал тренерский штаб.

- Думал ли я над расширенным составом сборной? Нет, потому что лично для меня ситуация по многим позициям была предельно ясна, - заявил Смолов в эфире телеканала "Россия-24". - Сюрпризом стало разве что приглашение Сергея Игнашевича. Приятным сюрпризом, потому что два наших основных центральных защитника получили повреждения и не смогут принять участия в турнире (Виктор Васин из ЦСКА и Георгий Джикия из "Спартака". - Прим. "СЭ"), и вызов Сергея добавляет оптимизма. Это опытный игрок, у которого много турниров такого уровня за спиной. Глушаков и Комбаров? Тем, что их не вызвали, я был удивлен. Не ожидал этого, честно.

Расширенный состав сборной России - здесь.