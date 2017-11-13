23:05 13 ноября | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Как надо петь гимн своей страны. Урок от Италии

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Игроки сборной Италии перед ответным стыковым матчем чемпионата мира-2018 против Швеции по традиции эмоционально исполнили гимн своей страны. 

"Скуадре адзурре" на поле стадиона "Сан-Сиро" в Милане необходимо отыграться после поражения в гостях со счетом 0:1.

Перед этим итальянские болельщики освистали гимн Швеции, вызвав ответную реакцию вратаря Джанлуиджи Буффона.

Трансляция матча Италия - Швеция

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

.....и какое дерьмо не надо выкладывать в качестве иллюстрации!!!!!!!!!!!!!!

23:39 13 ноября