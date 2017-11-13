Как надо петь гимн своей страны. Урок от Италии

Игроки сборной Италии перед ответным стыковым матчем чемпионата мира-2018 против Швеции по традиции эмоционально исполнили гимн своей страны.
"Скуадре адзурре" на поле стадиона "Сан-Сиро" в Милане необходимо отыграться после поражения в гостях со счетом 0:1.
Перед этим итальянские болельщики освистали гимн Швеции, вызвав ответную реакцию вратаря Джанлуиджи Буффона.
A very passionate Italian national anthem led by Florenzi and Immobile #ItaSwe pic.twitter.com/Yyc7e0ZwUl– Scot Munroe (@scot_munroe) 13 ноября 2017 г.
Гаттузо Крут!!!!!!#!
.....и какое дерьмо не надо выкладывать в качестве иллюстрации!!!!!!!!!!!!!!
23:39 13 ноября