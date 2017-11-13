Как надо петь гимн своей страны. Урок от Италии

Игроки сборной Италии перед ответным стыковым матчем чемпионата мира-2018 против Швеции по традиции эмоционально исполнили гимн своей страны.

"Скуадре адзурре" на поле стадиона "Сан-Сиро" в Милане необходимо отыграться после поражения в гостях со счетом 0:1.

Перед этим итальянские болельщики освистали гимн Швеции, вызвав ответную реакцию вратаря Джанлуиджи Буффона.

A very passionate Italian national anthem led by Florenzi and Immobile #ItaSwe pic.twitter.com/Yyc7e0ZwUl – Scot Munroe (@scot_munroe) 13 ноября 2017 г.

Трансляция матча Италия - Швеция