Как Месси выйти в плей-офф

Сборная Аргентины не потеряла шансов на выход из группы. Но теперь не все зависит от южноамериканцев. Если Исландия в двух оставшихся матчах (22 июня с Нигерией и 26 июня – с Хорватией) наберет хотя бы четыре очка, то Лионель Месси и его партнеры покинут ЧМ-2018.

Аргентинцам необходимо 26 июня в последнем туре обыгрывать Нигерию и надеяться, что Исландия потерпит хотя бы одно поражение или два раза сыграет вничью.

Если южноамериканцы одержат победу над Нигерией, а Исландия в двух матчах наберет три очка, то у обеих сборных станет равное количество баллов (по 4) и все будет зависеть от разности мячей.

И В Н П М О 1. Хорватия 2 2 0 0 5-0 6 2. Исландия 1 0 1 0 1-1 1 3. Аргентина 2 0 1 1 1-4 1 4. Нигерия 1 0 0 1 0-2 0

В оставшихся матчах встречаются:

22 июня: Нигерия – Исландия (18.00).

26 июня: Нигерия – Аргентина (21.00), Исландия – Хорватия (21.00).​

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