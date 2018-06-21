Как Месси выйти в плей-офф

Сборная Аргентины не потеряла шансов на выход из группы. Но теперь не все зависит от южноамериканцев. Если Исландия в двух оставшихся матчах (22 июня с Нигерией и 26 июня – с Хорватией) наберет хотя бы четыре очка, то Лионель Месси и его партнеры покинут ЧМ-2018.
Аргентинцам необходимо 26 июня в последнем туре обыгрывать Нигерию и надеяться, что Исландия потерпит хотя бы одно поражение или два раза сыграет вничью.
Если южноамериканцы одержат победу над Нигерией, а Исландия в двух матчах наберет три очка, то у обеих сборных станет равное количество баллов (по 4) и все будет зависеть от разности мячей.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Хорватия
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5-0
|
6
|
2. Исландия
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
1
|
3. Аргентина
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1-4
|
1
|
4. Нигерия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-2
|
0
В оставшихся матчах встречаются:
22 июня: Нигерия – Исландия (18.00).
26 июня: Нигерия – Аргентина (21.00), Исландия – Хорватия (21.00).
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