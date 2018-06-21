23:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Как Месси выйти в плей-офф

Четверг. Нижний Новгород. Аргентина - Хорватия - 0:3. Лионель МЕССИ против хорвата Ивана СТРИНИЧА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Четверг. Нижний Новгород. Аргентина - Хорватия - 0:3. Лионель МЕССИ против хорвата Ивана СТРИНИЧА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Сборная Аргентины не потеряла шансов на выход из группы. Но теперь не все зависит от южноамериканцев. Если Исландия в двух оставшихся матчах (22 июня с Нигерией и 26 июня – с Хорватией) наберет хотя бы четыре очка, то Лионель Месси и его партнеры покинут ЧМ-2018.

Аргентинцам необходимо 26 июня в последнем туре обыгрывать Нигерию и надеяться, что Исландия потерпит хотя бы одно поражение или два раза сыграет вничью.

Если южноамериканцы одержат победу над Нигерией, а Исландия в двух матчах наберет три очка, то у обеих сборных станет равное количество баллов (по 4) и все будет зависеть от разности мячей.

 

И

В

Н

П

М

О

1. Хорватия

2

2

0

0

5-0

6

2. Исландия

1

0

1

0

1-1

1

3. Аргентина

2

0

1

1

1-4

1

4. Нигерия

1

0

0

1

0-2

0

В оставшихся матчах встречаются: 
22 июня: Нигерия – Исландия (18.00).
26 июня: Нигерия – Аргентина (21.00), Исландия – Хорватия (21.00).​

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