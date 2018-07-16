01:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Как грабят англичан на Никольской. Видео


Корреспонденты "СЭ" стали свидетелями ограбления на Никольской улице во время празднований по случаю окончания чемпионата мира. Преступник украл у пары из Великобритании 50 евро, однако болельщики поймали подозреваемого, и службы правопорядка препроводили его в опорный пункт полиции. (Ярослав СУСОВ, Евгений БЕЛОУСОВ)

 

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