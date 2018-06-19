Как Дзюба забил Египту. Разбор момента

Разбираем, как нападающий сборной России Артем Дзюба забил третий гол в ворота команды Египта в матче чемпионата мира-2018 в Санкт-Петербурге.
Стоит признать, что план главного тренера сборной России Станислава Черчесова строить игру в атаке через длинные передачи на Дзюбу, а потом ловить скидки и подборы – принес свои плоды. Это привело ко второму и третьему голам в ворота сборной Египта.
Третий забитый мяч получился удивительно простым. Илья Кутепов со штрафного удара сделал длинный заброс в направлении форварда.
Тот принял мяч на грудь, опустил на землю, обыграл защитника и пробил в нижний угол. Вот и все.
Такое ощущение, что игроки сборной Египта, в первом тайме успешно сдерживавшие Дзюбу, по ходу второй половины матча просто подустали, ибо каких-то сложных тактических изысков российская команда не показала.
Россия – Египет: онлайн-трансляция матча