Как Дзюба забил Египту. Разбор момента

Разбираем, как нападающий сборной России Артем Дзюба забил третий гол в ворота команды Египта в матче чемпионата мира-2018 в Санкт-Петербурге.

Стоит признать, что план главного тренера сборной России Станислава Черчесова строить игру в атаке через длинные передачи на Дзюбу, а потом ловить скидки и подборы – принес свои плоды. Это привело ко второму и третьему голам в ворота сборной Египта.

Третий забитый мяч получился удивительно простым. Илья Кутепов со штрафного удара сделал длинный заброс в направлении форварда.

Россия – Египет: третий гол хозяев поля.

Тот принял мяч на грудь, опустил на землю, обыграл защитника и пробил в нижний угол. Вот и все.

Россия – Египет: третий гол хозяев поля.

Россия – Египет: третий гол хозяев поля.

Россия – Египет: третий гол хозяев поля.

Россия – Египет: третий гол хозяев поля.

Такое ощущение, что игроки сборной Египта, в первом тайме успешно сдерживавшие Дзюбу, по ходу второй половины матча просто подустали, ибо каких-то сложных тактических изысков российская команда не показала.

Россия – Египет: онлайн-трансляция матча