15:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Как достать билеты на Испанию. Они еще есть. LIVE!

Билеты на матчи можно купить на сайте ФИФА. Фото Скриншот., "СЭ"
Билеты на матчи можно купить на сайте ФИФА. Фото Скриншот., "СЭ"

"СЭ" следит, можно ли еще достать билеты на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными Испании и России, который пройдет 1 июля в Москве в "Лужниках".

Напомним, что единственный легальный и безопасный способ приобрести билет - сделать это на специальной платформе на официальном сайте ФИФА. Как это сделать, подробнее можно прочитать тут.

По состоянию на 15.10 по московскому времени некоторое количество билетов первой категории в продаже еще было. Так же еще можно достать билет на игру 1/8 финала между Хорватией и Данией, которая пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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