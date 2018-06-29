Как достать билеты на Испанию. Они еще есть. LIVE!

Билеты на матчи можно купить на сайте ФИФА. Фото Скриншот., "СЭ"

"СЭ" следит, можно ли еще достать билеты на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными Испании и России, который пройдет 1 июля в Москве в "Лужниках".

Напомним, что единственный легальный и безопасный способ приобрести билет - сделать это на специальной платформе на официальном сайте ФИФА. Как это сделать, подробнее можно прочитать тут.

По состоянию на 15.10 по московскому времени некоторое количество билетов первой категории в продаже еще было. Так же еще можно достать билет на игру 1/8 финала между Хорватией и Данией, которая пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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