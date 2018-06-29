Как достать билеты на Испанию

"СЭ" следит, можно ли еще достать билеты на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными Испании и России, который пройдет 1 июля в Москве в "Лужниках".

Напомним, что единственный легальный и безопасный способ приобрести билет - сделать это на специальной платформе на официальном сайте ФИФА. Как это сделать, подробнее можно прочитать тут.

По состоянию на 15.10 по московскому времени некоторое количество билетов первой категории в продаже еще было. Так же еще можно достать билет на игру 1/8 финала между Хорватией и Данией, которая пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде.

По состоянию на 17.50 по московскому времени билеты на матч сборных России и Испании все еще есть. Остается возможность попасть и на игру Хорватии и Дании.

Более того, появились билеты на встречу 1/8 финала между Уругваем и Португалией, который 30 июня состоится в Сочи.

Сайт ФИФА в 17.50.

Если верить официальному сайту ФИФА, то на 20.50 московского времени еще есть возможность приобрести билет на матч Испания - Россия. Правда, в продаже, как и раньше, только самая дорогая, четвертная категория.

При этом расширился ассортимент остальных игр. Помимо встреч Хорватия - Дания и Уругвай - Португалия в продаже появились билеты на матчи Бразилия - Мексика (2 июля, Самара), Бельгия - Япония (2 июля, Ростов-на-Дону) и Швеция - Швейцария (3 июля, Санкт-Петербург).

Сайт ФИФА в 20.50.

Сайт ФИФА в 20.50.

Если верить официальному сайту ФИФА, по состоянию на 23.30 пятницы по московскому времени билетов на матч сборных Испании и России не было. По-прежнему есть шанс попасть на следующие игры: Уругвай - Португалия, Хорватия - Дания, Бельгия - Япония, Швеция - Швейцария.

Сайт ФИФА в 23.30.

Сайт ФИФА в 23.30.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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