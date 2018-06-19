Как Черышев забил Египту. Разбор момента

Разбираем момент, в котором полузащитник сборной России Денис Черышев забил второй гол в ворота сборной Египта.

Сразу отметим, что Черышев, по сути, все и начал. Сборная России проводила позиционную атаку, которая зашла в тупик, в результате чего мяч вернулся к центральным защитникам. Игнашевич сделал длинный пас на Дзюбу, однако египетский защитник вынес мяч. Но Черышев поборолся за отскок, мяч отлетел к Артему Дзюбе, который сделал пас на открывавшегося на фланге Александра Самедова.

Россия - Египет: второй гол хозяев.

Россия - Египет: второй гол хозяев.

Тот дождался забегания Мариу Фернандеса. который, в свою очередь, покатил мяч чуть назад Черышеву, которого упустил из виду опорный хавбек египтян Мохаммед Эль-Ненни.

Россия - Египет: второй гол хозяев.

Россия - Египет: второй гол хозяев.

Хавбек "Вильярреала" спокойно пробил в касание. (Дмитрий ГИРИН)

Россия - Египет: второй гол хозяев.

Россия - Египет: онлайн-трансляция матча