20:57 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Кафу: "У сборной России есть шанс выиграть ЧМ-2018"

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Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу считает, что сборная России имеет шансы стать победителем ЧМ-2018.

- У сборной Бразилии хорошие шансы [стать чемпионом мира], - цитирует бразильца ТАСС. - Также шансы есть у сборной России, которая будет выступать дома.

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https://worldcup2018.tass.ru/articles/5256846

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (7)
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bolelschik.volga34

Если только в компьютерной игре.

22:10

James Gang

Кафу перепутал с хоккеем... Короче закусывать надо!

22:07

aramomania

Почему-то Бразилцы начали петь одно и тоже. То Пеле, теперь Кафу. Они там все накурились или вообще в футболе перестали понимать. Россия из групы не выйдет. Будет так же как год назад.

21:48

vassel

Это он сказал после матча с Австрией

21:47

Captain

Вот они, слова гуру! Порвем всех! Сами не сможем забить, загипнотизируем соперника - сам себе будут забивать... Другого выхода нет - Смолов, Дзюба, извините...

21:41

Slim Taller

Шансы есть у любой сборной.У России чуть меньше,чем у Саудовской Аравии.

21:38

199

Он что совсем ...ел или притворяется.

21:09

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