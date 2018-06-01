Кафу: "У сборной России есть шанс выиграть ЧМ-2018"

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу считает, что сборная России имеет шансы стать победителем ЧМ-2018.
- У сборной Бразилии хорошие шансы [стать чемпионом мира], - цитирует бразильца ТАСС. - Также шансы есть у сборной России, которая будет выступать дома.
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bolelschik.volga34
Если только в компьютерной игре.
22:10
James Gang
Кафу перепутал с хоккеем... Короче закусывать надо!
22:07
aramomania
Почему-то Бразилцы начали петь одно и тоже. То Пеле, теперь Кафу. Они там все накурились или вообще в футболе перестали понимать. Россия из групы не выйдет. Будет так же как год назад.
21:48
vassel
Это он сказал после матча с Австрией
21:47
Captain
Вот они, слова гуру! Порвем всех! Сами не сможем забить, загипнотизируем соперника - сам себе будут забивать... Другого выхода нет - Смолов, Дзюба, извините...
21:41
Slim Taller
Шансы есть у любой сборной.У России чуть меньше,чем у Саудовской Аравии.
21:38
199
Он что совсем ...ел или притворяется.
21:09