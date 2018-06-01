Кафу: "У сборной России есть шанс выиграть ЧМ-2018"

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу считает, что сборная России имеет шансы стать победителем ЧМ-2018.

- У сборной Бразилии хорошие шансы [стать чемпионом мира], - цитирует бразильца ТАСС. - Также шансы есть у сборной России, которая будет выступать дома.

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