Кафу, Сенников и Панов открыли Парк футбола в Калининграде

В Калининграде состоялась церемония открытия Парка футбола, сообщает ТАСС. В церемонии приняли участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, мэр Калининграда Алексей Силанов, а также двукратный чемпион мира бразилец Кафу и бывшие футболисты сборной России - Дмитрий Сенников и Александр Панов.

В воскресенье в Парке футбола состоится матч легенд ФИФА и легенд сборной России. В команду легенд ФИФА вошли экс-голкипер сборной Швейцарии Паскаль Цубербюллер, бывший защитник сборной Англии Уэс Браун, Кафу, бывший полузащитник сборной Хорватии Нико Кранчар, бывший форвард сборной Нигерии Нванкво Кану, экс-нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш. Сборную легенд России представят экс- игроки национальной сборной: голкипер Руслан Нигматуллин, полузащитники Александр Мостовой, Алексей Смертин и Андрей Тихонов, а также Сенников и Панов.

В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия – Нигерия (16 июня),Сербия – Швейцария (22 июня), Испания– Марокко (25 июня), Англия – Бельгия (28 июня).

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