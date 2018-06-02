16:12 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Кафу, Сенников и Панов открыли Парк футбола в Калининграде


В Калининграде состоялась церемония открытия Парка футбола, сообщает ТАСС. В церемонии приняли участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, мэр Калининграда Алексей Силанов, а также двукратный чемпион мира бразилец Кафу и бывшие футболисты сборной России - Дмитрий Сенников и Александр Панов.

В воскресенье в Парке футбола  состоится матч легенд ФИФА и легенд сборной России. В команду легенд ФИФА вошли экс-голкипер сборной Швейцарии Паскаль Цубербюллер, бывший защитник сборной Англии Уэс Браун, Кафу, бывший полузащитник сборной Хорватии Нико Кранчар, бывший форвард сборной Нигерии Нванкво Кану, экс-нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш. Сборную легенд России представят экс- игроки национальной сборной: голкипер Руслан Нигматуллин, полузащитники Александр Мостовой, Алексей Смертин и Андрей Тихонов, а также Сенников и Панов.

В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия  Нигерия (16 июня),Сербия  Швейцария (22 июня), Испания Марокко (25 июня), Англия  Бельгия (28 июня).

Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5257754

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!