Кафу принял участие в открытии официального магазина ЧМ-2018 в аэропорту Калининграда

Знаменитый бразильский футболист, двукратный чемпион мира Кафу принял участие в открытии официального магазина чемпионата мира-2018 в Калининграде. Магазин находится в городском аэропорту.

Бразильцу продемонстрировали фарфоровые сервизы с символикой турнира, он примерил шапку-ушанку с эмблемой чемпионата, а также поднял над головой брелок в виде трофея чемпионата мира.

- Что касается Калининграда, то я уверен, что этот город хорошо примет сборную Сербии, которая будет здесь базироваться, - цитирует экс-чемпиона мира ТАСС. - Здесь пройдут хорошие матчи. Как и другие города России, Калининград очень красив.

Все о чемпионате мира по футболу-2018